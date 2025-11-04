Bursa'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, saat 22.30 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerindeki Jandarma Sosyal Tesisleri önünde meydana geldi. Bursa istikametine seyir halinde olan A.K. (18) idaresindeki 16 BFL 974 plakalı motosiklet, sola dönüş yapmak için manevra yapan H.D. (72) yönetimindeki 16 BDR 943 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişi yola savrularak metrelerce sürüklendi. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



