Bursa'da motosiklet kazası: Bir ölü

Bursa-Yenişehir yolu Yolören kavşağı yakınında Mustafa Ç. (80) idaresindeki elektrikli motosiklet, Y.O. yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.



İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaşlı adamın yaşamını yitirdiğini belirledi. Mustafa Ç.'nin cenazesi Yenişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Jandarma ekipleri ise otomobil sürücüsünü ifadesini almak üzere ilçe jandarma komutanlığına götürdü.