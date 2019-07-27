Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 3 motosikletin karıştığı kazada 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Mecidiye köyünde yaşayan Veysel Karani, arızalanan motosikletini arkadaşı Bahattin Uyar'ın motosikletine iple bağlayarak tamirciye götürmek için yola çıktı.
Seyir halindeki iki motosikletle karşı yönden gelen E.A'nın (13) kullandığı motosiklet çarpıştı.
Kazada sürücüler Karani, Uyar ve E.A. ile aynı motosikletteki kardeşi M.A. yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan E.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bursa'da motosikletler çarpıştı: 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Anadolu AjansıTürkiye
Yenişehir'de seyir halindeki iki motosikletle karşı yönden gelen motosiklet çarpıştı. Kazada 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 3 motosikletin karıştığı kazada 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.