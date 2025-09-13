Bursa'da motosikletler kaza yaptı: Bir yaralı

Bursa'da iki motosikletin çarpıştığı kazada, bir kişi yaralandı.

Osmangazi ilçesindeki Cemal Nadir Caddesi'nde saat 01.00 sıralarında iki motosiklet boş yolda çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle üç kişi yere savrulurken, sürücülerden Murat A. yaralandı, diğer iki kişiye ise olay yerinde müdahale edildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından Murat A., hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.