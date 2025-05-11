Bursa'da odun yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı

Kazada kamyon sürücüsü Sertaç A. ile otomobilde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılara olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Kazanın ardından her iki istikamette de yolun birer şeridi trafiğe kapandı.



Olay yerine intikal eden jandarma, polis ve itfaiye ekipleri güvenlik önlemleri alarak yolu kontrollü şekilde trafiğe açtı.