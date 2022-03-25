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Bursa'da öğrenci servisi ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde öğrenci servisi ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 öğrenci yaralandı.

Haberler - DHA 25.03.2022 - 16:55

Bursa'da öğrenci servisi ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

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'da öğrenci servisi ile minibüs çarpıştı.

Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel çevre yolunda meydana geldi. Yolda seyir halinde olan sürücü Berat Kılık (40) yönetimindeki Gaziosmanpaşa İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerini taşıyan servis minibüsü, kavşaktan yola çıkan Emre Yavuz (24) idaresindeki minibüsle çarpıştı.

DÖRT ÖĞRENCİ YARALANDI

İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada servis minibüsündeki 13 öğrenciden Selime Avşar (11), Kübra Ceyiz (11), Rana Tokuş (12) ve Muhammed Yavuz (12) yaralandı.

Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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