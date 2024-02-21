Bursa'da öğrenci servisi kaza yaptı: 7 yaralı

Bursa'da Çetin T. (45) idaresindeki servis minibüsü, İnegöl ilçesi Alanyurt Yeni Mahalle'de Sancak ile Gülfidan sokaklarının kesişiminde, Yusuf G'nin (21) kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan servis minibüsü bir evin bahçe duvarına, hafif ticari araç da parkın tel örgülerine çarparak durabildi.



Kazada, minibüs sürücüsü Yusuf G. ile aynı araçtaki öğrencilerden İnci G. (6), Serra A. (9), Muhammed A. (4), Akif K. (7), Eslem Nur A. (7) ve öğretmen Rukiye A. (45) yaralandı.



Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



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