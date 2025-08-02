Bursa'da öğrenci yurdunda yangın
Bursa'da 5 katlı KYK erkek öğrenci yurdunda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı.
Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde bulunan 5 katlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) erkek öğrenci yurdunda, saat 21.00 sıralarında yangın çıktı.
Alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesinin ardından kontrol altın alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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