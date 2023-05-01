Bursa'da öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 3 kişi hayatını kaybetti

Kazada, ilk belirlemelere göre, sürücü ile iki kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.



Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazanın ardından bölgeye ekiplerin hızlıca ulaştığını belirterek, "Ankara Etimesgut Cenk Yakın Ortaokulu öğrencilerini taşıyan tur otobüsünün bariyere çarparak devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 3 kişi yaşamını yitirdi. Otobüste 37 öğrenci, 3 öğretmen ve 6 da öğretmen çocuğu var. Yaralılar hastanelere götürülüyor. Kaza yerinde inceleme yapmak üzere ben de bölgeye gidiyorum." dedi.

