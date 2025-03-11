Bursa’da olaylı yıkım
Bursa’da kaçak bir yapının yıkımı sırasında, mahalleli ile görevliler arasında arbede yaşandı.
Bursa’da kaçak yapı yıkımında olay çıktı.
Nilüfer Belediyesi, Yolçatı Mahallesi’nde konut olarak inşa edilen iki katlı kaçak yapıyı yıktı.
Yıkım için gelen iş makinelerini gören evin sahipleri ve mahalleli, yapının yıkılmaması için direndi.
İş makinelerinin önüne geçen vatandaşlar, çevik kuvvet ve zabıta ekiplerinin müdahalesiyle yıkım alanından uzaklaştırıldı.
İki katlı kaçak bina yıkım ekiplerinin müdahalesiyle yerle bir oldu. Güvenlik önlemleri altında, 180 metrekarelik ruhsatsız iki katlı yapı kullanılamaz hale getirildi.
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