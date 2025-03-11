Bursa’da olaylı yıkım

Bursa’da kaçak yapı yıkımında olay çıktı.



Nilüfer Belediyesi, Yolçatı Mahallesi’nde konut olarak inşa edilen iki katlı kaçak yapıyı yıktı.



Yıkım için gelen iş makinelerini gören evin sahipleri ve mahalleli, yapının yıkılmaması için direndi.