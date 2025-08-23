Bursa'da ölümlü kaza: Yaşlı çift aynı kazada hayatlarını kaybetti
Bursa'da meydana gelen kazada yaşlı çift hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Bursa'nın Keles ilçesi Akçapınar Mahallesi yolu üzerinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu, savrulan kamyonet yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kaza sonucu Ali Şahin ve eşi Halime Şahin hayatını kaybetti.
İKİ KİŞİ DE YARALANDI
Aynı kazada yaralanan Eren Şahin ve Mustafa Temel Çekirge Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda hayati tehlikeleri devam etiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
