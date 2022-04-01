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Bursa'da orman yangını

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Güneybudaklar köyünde orman yangını çıktı. Ekipler, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

Haberler 01.04.2022 - 14:03 | Son Güncelleme : 01.04.2022 - 14:21

Bursa'da orman yangını

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Bursa'da Osmangazi'nin Güneybudaklar köyünde, saat 12.30 sıralarında yangın başladı.

Köyden biri, iddiaya göre, anız yakarken rüzgarın da etkisiyle alevler büyüdü. İhbar üzerine bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangını söndürmek için müdahaleye başladı. 

Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan itfaiye araçları, DSİ'ye ait arazözler ve iş makineleriyle de müdahale ediliyor.

Yetkililer, rüzgarın etkili olması nedeniyle söndürme çalışmalarının güçlükle sürdürüldüğünü açıkladı.

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