Bursa'nın Orhaneli ilçesi kırsal Dağgüney Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 3 helikopter, bir uçak ve 12 arazöz sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle dere yatağında ilerlemesi durdurulan yangın kısmen kontrol altına alındı.
Bursa'da orman yangını
Anadolu AjansıTürkiye
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kısmen kontrol altına alındı.
Bursa'nın Orhaneli ilçesi kırsal Dağgüney Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.