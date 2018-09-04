Bursa'nın Orhaneli ilçesi kırsal Dağgüney Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 3 helikopter, bir uçak ve 12 arazöz sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle dere yatağında ilerlemesi durdurulan yangın kısmen kontrol altına alındı.