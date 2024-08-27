Bursa'da orman yangını

Dumanın ilçe merkezinden de görüldüğü mevkiye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Bursa 'nın İznik ilçesinde bağlı kırsal Mecidiye Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlere 25 arazöz, 10 tanker, 200 personel karadan, 6 uçak ve 3 helikopter de havadan müdahale etti.

Alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı.

