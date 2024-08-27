Bursa'da orman yangını

Bursa'nın İznik ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Bursa'da orman yangını

'nın İznik ilçesinde bağlı kırsal Mecidiye Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Dumanın ilçe merkezinden de görüldüğü mevkiye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Bursa'da orman yangını - 1

Alevlere 25 arazöz, 10 tanker, 200 personel karadan, 6 uçak ve 3 helikopter de havadan müdahale etti. 

Alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı.

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