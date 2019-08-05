Bursa'nın Orhaneli ilçesinde öğle saatlerinde 9 noktada başlayan yangın; hava kararana kadar devam etti. Yangın yaklaşık 12 saatte söndürüldü.



Yangın; Orhaneli ile Mustafakemalpaşa ilçeleri arasinda bulunan Çivili yakınlarındaki ormanlik alanda çıktı. Rüzgar ve arazinin sarp olması nedeniyle alevleri kontrol altına almak kolay olmadı.



Bölgeye Bursa'nın yanı sıra çevre ilçe ve illerden de itfaiye ekipleri gönderildi.



Yangına yaklaşik 400 personel ve çok sayida arazöz ile müdahale edildi. 7 helikopter çalişmalara havadan destek verdi.



Yangın yaklaşık 12 saat içinde kontrol altına alındı. ardından soğutma çalıması başlatıldı.



İlk belirlemelere göre 30 hektar ormanlIk alan zarar gördü. Zararın boyutu; detaylı incelemelerin ardindan belli olacak.



SABOTAJ ŞÜPHESİ



Yangının sabotaj sonucu çıkmış olabileceği değerlendiriliyor.



Bursa Valisi Bursa Valisi Yakup Canbolat, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Olayı her yönüyle araştırıyoruz, üphelerimiz var ama konuşmak için erken. İl jandarma tüm ekipleriyle bölgede. Olabilecek tüm ihtimalleri değerlendiriyor" ifadelerini kullandı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.