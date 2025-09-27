Balıkesir'de orman yangını: Kontrol altına alındı

Balıkesir'de de orman yangını çıktı. Kepsut ilçesi Kayaeli Mahallesi'nde kaza yapan bir araçta başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. BALIKESİR'DEN DE YANGIN HABERİ GELDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

İlk yangın haberi Bursa'dan geldi. Orhaneli ilçesine bağlı Topuk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Hafriyat işi yapan Zekeriya Çolak idaresindeki kamyon, Kayaeli Mahallesi'nde yol kenarındaki uçuruma devrildi. Araçta çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.



Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevleri gören vatandaşlar, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi.



Yangın, 29 arazöz, 11 su ikmal, 4 ilk müdahale aracı, 9 helikopter, 4 uçak ve 190 personel ile havadan ve karadan kontrol altına alınmaya çalışılıyor.



Uçuruma devrilen kamyonda mahsur kalan Çolak, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), jandarma, Kepsut Belediyesi, orman bölge müdürlüğü görevlileri ve vatandaşlar tarafından halatlarla sedyeye alınarak bulunduğu yerden kurtarıldı.



Sağlık ekiplerince Kepsut Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çolak'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI



Yangın kontrol altına alındı.

Saat 20.00 sıralarında kontrol altına alınan yangın söndürme çalışmalarında 4 söndürme uçağı, 9 helikopter, 29 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı ve 190 personel görev aldı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

