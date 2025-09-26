Bursa'da orman yangını: Kısmen kontrol altına alındı

Alevlere orman ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği, jandarmanın da soruşturma başlattığı öğrenildi.

Karacabey ilçesine bağlı Ekmekçi köyünde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Boğaz yolu üzerinde ormanlık alandaki yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangının Akçasusurluk köyüne doğru ilerlediği ve yerleşim birimlerini de tehdit edebileceği kaydedildi.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere 40 arazöz, 46 iş ve hizmet aracı ile 295 personel müdahale ediyor.



Ekmekçi köyü muhtarı Ramazan Diğrenci yangının büyüdüğünü, Akçasusurluk köyüne doğru devam ettiğini ifade ederek destek istedi.