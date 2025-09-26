Bursa'da orman yangını: Kısmen kontrol altına alındı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler kısmen kontrol altına alındı.

Karacabey ilçesine bağlı Ekmekçi köyünde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Boğaz yolu üzerinde ormanlık alandaki yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangının Akçasusurluk köyüne doğru ilerlediği ve yerleşim birimlerini de tehdit edebileceği kaydedildi.

Alevlere orman ve ekiplerinin müdahale ettiği, jandarmanın da soruşturma başlattığı öğrenildi.

Yangının rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerlerine doğru ilerlediği belirtildi. 

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere 40 arazöz, 46 iş ve hizmet aracı ile 295 personel müdahale ediyor.

Ekmekçi köyü muhtarı Ramazan Diğrenci yangının büyüdüğünü, Akçasusurluk köyüne doğru devam ettiğini ifade ederek destek istedi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sar ediyor.

Alevlerin köylere yaklaşması üzerine jandarma ekipleri bölgedeki evleri tedbir amaçlı boşalttı. 

Çok sayıda kara ekibi yangına müdahale ederken, şiddetli rüzgar söndürme çalışmalarını güçleştirdi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonrası yangın kısmen kontrol altına alındı. Yangının tamamen kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.

