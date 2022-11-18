Bursa’da ormanlık alanda yangın: Aynı yer dün de yanmıştı

Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. İtfaiye ekipleri yangına hızlı müdahale ederek yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alırken, alevler şehrin birçok yerinden göründü. Aynı yerde dün de yangın çıktığı öğrenildi.

Bursa’da ormanlık alanda yangın: Aynı yer dün de yanmıştı

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'nın Nilüfer ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçeye bağlı 30 Ağustos Zafer Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

, yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü.

Dün de aynı yerde yangın çıkmış ve itfaiye ekiplerince söndürülmüştü.

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