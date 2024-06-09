Bursa'da ormanlık alandaki yazlık ev yandı

Yangın, saat 23.30 sıralarında İznik ilçesine bağlı Şerefiye Mahallesi'nde bulunan ormanlık alandaki 2 katlı evde meydana geldi.

Güneş panellerinde meydana gelen bir arızadan dolayı çıkan çıkan kısa sürede yazlık evi sardı. Çıkan yangını fark eden çevre sakinleri, İznik İtfaiye Amirliğini arayarak ihbarda bulunmasının ardından, ekipler tarafından kısa sürede olay yerine müdahale edildi.

Kullanılmaz hale gelen evde yaşayan olmaması nedeniyle yaralanma yada can kaybı yaşanmadı.