Bursa'da ormanlık alandaki yazlık ev yandı

Bursa'nın İznik ilçesinde 2 katlı yazlık evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Ekiplerce söndürülen yangında ev küle döndü.

Bursa'da ormanlık alandaki yazlık ev yandı

, saat 23.30 sıralarında İznik ilçesine bağlı Şerefiye Mahallesi'nde bulunan ormanlık alandaki 2 katlı evde meydana geldi.

Güneş panellerinde meydana gelen bir arızadan dolayı çıkan çıkan kısa sürede yazlık evi sardı. Çıkan yangını fark eden çevre sakinleri, İznik İtfaiye Amirliğini arayarak ihbarda bulunmasının ardından, ekipler tarafından kısa sürede olay yerine müdahale edildi.

Kullanılmaz hale gelen evde yaşayan olmaması nedeniyle yaralanma yada can kaybı yaşanmadı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Manisa'da sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi

Manisa'da sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi

Düzce'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 kişi yaralandı

Düzce'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 kişi yaralandı

Mogan Gölü'nde erkek cesedi bulundu

Mogan Gölü'nde erkek cesedi bulundu

Cizre’de düşen yıldırımlar yangına neden oldu: 360 dönüm buğday küle döndü

Cizre’de düşen yıldırımlar yangına neden oldu: 360 dönüm buğday küle döndü

Bakan Fidan bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti

Bakan Fidan bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti

Şanlıurfa’da kuduz paniği: 2 mahalle karantinada

Şanlıurfa’da kuduz paniği: 2 mahalle karantinada

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...