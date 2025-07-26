Bursa'da otluk alanda yangın

Bursa'da Orhangazi'de otluk alanda yangın çıktı.

Yangın, ilçedeki Göl Yolu üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, yol kenarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bir anda büyüyen yangın nedeniyle bölgeye ekipler sevk edildi.

Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.