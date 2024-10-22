Bursa'da otobanda ters yönden ilerledi: Feci kazanın eşiğinden döndü

Bursa'da bir otomobil sürücüsü otobanda ters yönde ilerledi. Hızla giden araçların kazayı kıl payı atlattığı anlar kameralar tarafından görüntülendi.

Bursa'da otobanda ters yönden ilerledi: Feci kazanın eşiğinden döndü

otobanında feci bir kazanın eşiğinden dönüldü.

Otomobil sürücüsü, otobanda yolu karıştırınca ters yöne girdi.

ŞANS ESERİ KAZA OLMADI

Sürücülerin 100 kilometreyi aşan hızda gittiği yolda facianın eşiğinden döndüğü anlar kamera ile görüntülenirken, şans eseri kaza meydana gelmedi.

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