Bursa'da otobanda ters yönden ilerledi: Feci kazanın eşiğinden döndü
Bursa'da bir otomobil sürücüsü otobanda ters yönde ilerledi. Hızla giden araçların kazayı kıl payı atlattığı anlar kameralar tarafından görüntülendi.
Bursa otobanında feci bir kazanın eşiğinden dönüldü.
Otomobil sürücüsü, otobanda yolu karıştırınca ters yöne girdi.
ŞANS ESERİ KAZA OLMADI
Sürücülerin 100 kilometreyi aşan hızda gittiği yolda facianın eşiğinden döndüğü anlar kamera ile görüntülenirken, şans eseri kaza meydana gelmedi.
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