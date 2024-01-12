Bursa'da otobüs şoförüne saldıran 3 şüpheli serbest

Gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.



Şüphelilerin de Semiz'den şikayetçi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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