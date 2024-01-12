Bursa'da otobüs şoförüne saldıran 3 şüpheli serbest

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi Eski Gemlik Yolu Caddesi'nde dün saat 09.00 sıralarında Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsün şoförü Mustafa Semiz, hat güzergahındaki bir durağa park edilen hafif ticari araç nedeniyle durağa yanaşamadı.
Cadde üzerinde duran Mustafa Semiz, duraktaki aracın sürücüsü N.Ö. (29) ile yanındaki M.Ö. (50) ve A.Ö.'yü (25) yanlış park ettiklerini belirterek uyardı.
Bunun üzerine tartışma çıktı. 3 kişi, Semiz'e tekmeleyip, yumrukladı. 3 kişi, yolcuların müdahalesi ile otobüsten indirilirken, şoför polise ihbarda bulundu. Şoföre saldırı güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
Gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.
Şüphelilerin de Semiz'den şikayetçi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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