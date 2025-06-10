Bursa'da otobüsün çarptığı kadın ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otobüsün çarptığı kadın ağır yaralandı.



Kaza, saat 23.30 sıralarında Bursa-Ankara Karayolu, Kalburt mevkiinde meydana geldi. Kenan K.(48) yönetimindeki özel halk otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Maryam K'ye (64) çarptı.

Kazada Maryam K., çarpmanın şiddetiyle yere savrularak ağır yaralandı.

Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otobüs şoförü Kenan K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, Maryam K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Öte yandan kazanın meydana geldiği noktada, yolun karşısında geçmek için kullanılan yaya üst geçidinin olduğu görülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

