Bursa'da otomobil alevlere teslim oldu

Bursa'nın İznik ilçesinde bir otomobil, yolun ortasında cayır cayır yandı. O anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

Bursa'da otomobil alevlere teslim oldu

Olay, İznik ilçesi İznik-Adapazarı Yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobilden, seyir halindeyken dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları gören sürücü, otomobili emniyet şeridine çekti. Dumanlar kısa sürede yerini alevlere bıraktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Yangın, yol kenarındaki zeytin ağaçlarına sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangında can kaybı meydana gelmezken, araç kullanılamaz hale geldi.

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