Bursa'da otomobil dere yatağına devrildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü Yahya Ö. yaralandı.

Bursa'da otomobil dere yatağına devrildi

Kaza, saat 00.30 sıralarında - Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl ilçesine seyir halinde olan Yahya Ö. yönetimindeki 16 NHT 91 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Kalburt Deresi yatağına uçtu.

Otomobil dere yatağına devrilerek yan dururken, kazayı görenler sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralı, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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