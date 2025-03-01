Bursa'da otomobil, halk otobüsüne çarptı: 10 yaralı

Minibüste yolcu olarak bulunan Beytullah Ş., Yasemen A., Tülay S., Sevinç H., Ecrin Ş., Ahmet Ş., Ümmü Gülsüm A., Kamile T., İlyas L. ve Hüseyin T. araç içinde yaşanan sarsıntıda yaralandı.



Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



Yaralılar kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



Otomobil sürücüsü Muhammed Berat A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.