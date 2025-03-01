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Bursa'da otomobil halk otobüsüyle çarpıştı: 10 yaralı

Bursa'da seyir halindeki otomobilin, halk otobüsüne arkadan çarptığı kazada 10 yolcu yaralandı.

Bursa'da otomobil halk otobüsüyle çarpıştı: 10 yaralı

Kaza Gürsu ilçesi Ankara Yolu Caddesi, Gürsu Metro İstasyonu yanında yaşandı. Muhammed Berat A. yönetimindeki 16 AGS 887 plakalı otomobil önünde seyreden Selattin A. idaresindeki 16 M 1125 plakalı halk otobüsüne çarptı. Savrulan , bir süre ilerledikten sonra durabildi.

Minibüste yolcu olarak bulunan Beytullah Ş., Yasemen A., Tülay S., Sevinç H., Ecrin Ş., Ahmet Ş., Ümmü Gülsüm A., Kamile T., İlyas L. ve Hüseyin T. araç içinde yaşanan sarsıntıda yaralandı. Yaralılar kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobil sürücüsü Muhammed Berat A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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