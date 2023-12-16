Bursa'da otomobil köprüden düştü: 4 yaralı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde köprüden dere yatağına düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Bursa'da otomobil köprüden düştü: 4 yaralı

Gümüştepe Mahallesi Lefkoşa Caddesi'nden merkez istikametine ilerleyen Aydın Kayır yönetimindeki otomobil, köprünün koruma bariyerlerine çarptıktan sonra yaklaşık 7 metre yükseklikten dere yatağına düştü.

Sürücü ile beraberindeki Muharrem Nari ve Hatice Yöne kendi imkanlarıyla araçtan çıktı, Damla Ceylan ise otomobilde sıkıştı.

Bursa'da otomobil köprüden düştü: 4 yaralı - 1

yerine sevk edilen 112 Acil Servis, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri, Ceylan'ı çıkardı.

Kazada yaralanan 4 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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