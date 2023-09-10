Bursa'da otomobil otobüs durağına daldı: 3 yaralı

Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden genç sürücü otobüs durağına daldı, 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Bursa'da otomobil otobüs durağına daldı: 3 yaralı

, merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Mudanya Caddesi'nde meydana geldi.

İzmir istikametine doğru seyir halinde olan Mehmet Aydoğdu (23), idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otobüs durağına daldı.

durağında bulunan Fatma G. (60) ağır yaralanırken, Merve S. (28) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

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