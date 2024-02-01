Bursa'da otomobil polis otosu maketine çarptı: 2 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan polis otosu maketine çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Bursa'da otomobil polis otosu maketine çarptı: 2 yaralı

Kaza, saat 19.00 sıralarında Orhangazi'de Bursa-Yalova karayolu, Orhangazi girişinde meydana geldi. 

Umutcan C. (25) idaresindeki otomobil, Orhangazi girişinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Yolda savrulan otomobil yol kenarında yer alan polis otosu maketine çarptı. Çarpmanın şiddeti ile otomobil hurdaya döndü.

Kazada sürücü Umutcan K. (26) ve Can M. (29) hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı iki genç ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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