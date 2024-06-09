Bursa’da otomobil takla attı: 3 yaralı

Bursa'da seyir halindeki otomobil sürücünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu bariyerlere sonra alt geçidin çatısına çarparak takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Bursa’da otomobil takla attı: 3 yaralı

Mudanya'dan istikametine giden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere sonra alt geçidin çatısına çarparak takla attı. Kazada 3 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Bursa’dan denize girmek için Mudanya’ya gelen 2’si çocuk 3 kişi dönüş yolunda geçirdi. Otomobil sürücüsü Ö.D. (45) direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere ardından alt geçidin çatısına çarparak takla attı.

Otomobil sürücüsü Ö.D. ile birlikte arka koltukta oturan E.Y. (15) ve H.E.D. (12) isimli çocuklar da kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Tedbir amaçlı Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mudanya polisi kazayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

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