Bursa'da otomobil takla attı: 4 yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir otomobil kaldırıma çarpıp takla attı.  Otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Bursa'da otomobil takla attı: 4 yaralı

'da Oğuzhan S. idaresindeki otomobil, Gaziakdemir Mahallesi Mudanya Caddesi'nde kaldırıma çarparak takla attı.

Kazada, sürücü ile Ersin A, Enes D. ve Tolga B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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