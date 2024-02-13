Bursa'da otomobil tarlaya devrildi: 2 ölü

Bursa'da Haşim G. idaresindeki otomobil, Bursa-Çanakkale kara yolunda Karacabey ilçesi Tophisar Mahallesi yakınında yağışın da etkisiyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıktı.

Aracın yuvarlanarak tarlaya devrildiği kazanın ardından çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralanan sürücü Haşim G. ile otomobildeki Muharrem D. ve Fahriye D., ilk müdahaleleri sonrası Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Sürücü Haşim G. ile Fahriye D. hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Tedavisi süren Muharrem D.'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.