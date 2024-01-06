Bursa’da otomobil TIR'a çarptı: Sıkışan sürücü kurtarıldı

Bursa'nın Osmangazi ilçesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde otomobili ile Acemler istikametine seyir halinde olan Ömer D., hızla ilerlerken önünde bulunan Ahmet Y. idaresindeki TIR'a çarptı.



Savurulan otomobilde sürücü sıkışırken çevredekiler hemen 112 ekiplerini aradı.



İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.



Olay yerindeki ilk müdahalesi tamamlanan Ömer D. hastaneye sevk edilirken, polis çevrede güvenlik tedbiri alıp soruşturma başlattı.



Hastaneye kaldırılan Ömer D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin