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Bursa'da otoyolda ters yön kazası, 2 kişi yanarak öldü

DHA

Türkiye

Bursa'da Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu üzerinde meydana gelen kazada, karşı yönde ilerlerken bir otomobille çarpışan araç alev aldı. Kazada 2 kişi yanarak can verdi.

Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Bursa yönünde, Orhangazi yakınlarındaki Kılıç kavşağında meydana geldi.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen ve otobanda ters yönde giden otomobille, yine sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil çarpıştı. 

Kazada, hurdaya dönen ters şeritteki otomobilde bulunan 2 kişi yanarak öldü.

Diğer araçtaki 3 kişi de yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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