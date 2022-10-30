Bursa'da park halindeki 3 araca çarpan sürücü kaçtı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, park halinde bulunan 3 araca çarpan panelvan araç sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Bursa'da park halindeki 3 araca çarpan sürücü kaçtı

'da sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen panelvan araç, Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Mudanya Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında park halinde bulunan 3 otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kaldırıma savrulan bir otomobil beton aydınlatma direğine çarptı.

Bursa'da park halindeki 3 araca çarpan sürücü kaçtı - 1

Aydınlatma direğine çarpan otomobil kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bölgede incelemede bulunan polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...