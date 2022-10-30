Bursa'da park halindeki 3 araca çarpan sürücü kaçtı

Bursa'da sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen panelvan araç, Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Mudanya Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında park halinde bulunan 3 otomobile çarptı.



Çarpmanın etkisiyle kaldırıma savrulan bir otomobil beton aydınlatma direğine çarptı.

Aydınlatma direğine çarpan otomobil kullanılamaz hale geldi.



İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.



Bölgede incelemede bulunan polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.