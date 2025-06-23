Bursa'da park halindeki araç kurşunlandı

Bursa'da park halindeki bir araca ateş açıldı.

Olay, saat 04.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Mahallesi'ndeki Önder Sokak üzerinde meydana geldi.

16 BBV 577 plakalı park halindeki otomobil, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı.

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Olay yerinde dört adet kovan bulunurken, araçta ise isabet olduğu görüldü.

Polis, kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.