Bursa'da park halindeki otobüsler yandı
23.11.2025 15:23
IHA
İHA
Bursa'da bakım için park halinde bırakılan otobüste yangın çıktı. Kısa sürece diğer araçlara da sıçrayan yangın nedeniyle oluşan duman, şehrin birçok yerinden göründü.
IHA
Gökyüzünü siyah dumanların kapladığı yangın, kentin de birçok noktasından görüldü.
Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, alevlere müdahale etti.
Park halindeki diğer otobüslere alevlerin sıçramaması için itfaiye ekipleri yoğun çaba sarf etti.
Yangın kontrol altına alınırken, otobüsler küle döndü. Polis ekiplerinin yangınla ilgili tahkikatı sürüyor.