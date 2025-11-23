Bursa'da park halindeki otobüsler yandı

23.11.2025 15:23

Bursa'da park halindeki otobüsler yandı
IHA

İHA

Bursa'da bakım için park halinde bırakılan otobüste yangın çıktı. Kısa sürece diğer araçlara da sıçrayan yangın nedeniyle oluşan duman, şehrin birçok yerinden göründü.

Bursa'da park halindeki otobüste yangın çıktı.

 

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde bir iş yeri önünde meydana geldi.

 

Edinilen bilgiye göre, yan yana park halindeki otobüslerden dumanlar çıkmaya başladı.

 

Kısa sürede üç otobüs alev topuna döndü.

IHA

Gökyüzünü siyah dumanların kapladığı yangın, kentin de birçok noktasından görüldü.

 

Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, alevlere müdahale etti.

 

Park halindeki diğer otobüslere alevlerin sıçramaması için itfaiye ekipleri yoğun çaba sarf etti.

 

Yangın kontrol altına alınırken, otobüsler küle döndü. Polis ekiplerinin yangınla ilgili tahkikatı sürüyor.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram