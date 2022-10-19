Bursa'da parkta kavga: Baba ve iki oğlu bıçaklandı

Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgada baba ve iki oğlu bıçaklandı.



Alınan bilgiye göre, Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi Bahtiyar Güneş Parkı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Çevredekilerin araya girmesiyle ayrılan gruplar, yarım saat sonra aynı parkta tekrar bir araya gelerek kavga etmeye başladı.



Kavgada, Mustafa S. ile oğulları Yunus S. ve Yasin S. çeşitli yerlerinden bıçaklandı.



Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Polis, kaçtığı öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.