Bursa'da patlama yaşanan kimya fabrikasının işletme müdürü tutuklandı

Bursa'nın Kestel ilçesinde kimyasal ürün işleyen fabrikada meydana gelen patlamanın ardından gözaltına alınan firmanın işletme müdürü tutuklandı.



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında fabrikanın işletme müdürü H.Y. ve iş güvenliği uzmanı E.T. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gözaltına aldığı zanlılar, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.Y, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



Diğer zanlı E.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Fabrikada 12 Ekim'de meydana gelen patlamada işçi Özkan Deniz (42) hayatını kaybetmiş, 6 işçi de yaralanmıştı.



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