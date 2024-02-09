Bursa'da pes dedirten olay: Yolu kesip çiftetelli oynadılar

Bursa'nın İnegöl ilçesi terminali önünde yolu kapatıp çiftetelli oynadıktan sonra uyarmaya gelen polis ekiplerine hakaret eden şahıslar, ekiplerce dağıtıldı.

Bursa'da pes dedirten olay: Yolu kesip çiftetelli oynadılar

İnegöl'de konvoyu çılgınlığı devam ediyor.

İlçede bazı asker konvoylarındaki gençler sessiz şekilde uğurlama yaparken bazıları ise taşkınlık çıkartıp vatandaşların huzurunu bozuyor.

İnegöl terminali önünde yolu ulaşıma kapatıp oyun oynayan gençler, üstüne üstlük bir de gelip uyarılarda bulunan polis ekiplerine de saldırma teşebbüsünde bulundu.

Hakaret eden şahıslara, polis ekipleri müdahale etmek zorunda kaldı.

Olay yerine gelen çok sayıda ekip, şahısları dağıttı.

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