Bursa'da poligonda korku dolu anlar: Son anda engellendi

Bursa 'da bir poligonda korku dolu anlar yaşandı. Olay, geçen aylarda Nilüfer ilçesindeki bir atış poligonunda meydana geldi.

Atış yapmak için poligona gelen kişi, bir süre atış yaptıktan sonra silahı aniden kendi başına doğrulttu.

SON ANDA MÜDAHALE ETTİLER

Bu sırada yanında bulunan atış eğitmeni ile bir başka kişi hızla müdahale etti.

Uzun uğraşlar sonucu intihara kalkışan kişinin elindeki silah alınırken, yaşananlar poligonun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.