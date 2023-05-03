Bursa'da profesöre saldırı: 2 hasta yakını gözaltında

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Biçer, bir yıl önce hayatını kaybeden hastasının yakınları tarafından saldırıya uğradı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da profesöre saldırı: 2 hasta yakını gözaltında

Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli profesöre saldırıda bulunan iki hasta yakını gözaltına alındı.

İddiaya göre, BUÜ Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Biçer'i, bir yıl önce vefat eden hastasının yakınları evine giderken saldırdı.

Olayın ardından iki zanlının, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Biçer'e yönelik saldırıyı üzülerek öğrendiğini bildirdi.

Sağlığa ve sağlık veren ellere yönelik şiddeti nereden gelirse gelsin kabul edemeyeceklerini belirten Yavuzyılmaz, "Arkadaşlarımız canla başla, büyük bir fedakarlıkla mücadele ederken, hak etmedikleri bir muameleye maruz kalmaları kabul edilemez." dedi.

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