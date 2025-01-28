Bursa’da rehine krizi sürüyor: Müzakereci saatlerdir ikna etmeye çalışıyor
Bursa’da dün başlayan rehine krizi bugün de devam ediyor. İnegöl ilçesinde bir evi ateşe verdiği belirtilen şüpheli, kendi evine gelip iki çocuğunu rehin aldı. Ekipler dün akşam saatlerinden bu yana elindeki bıçakla çocukları rehin alan şüpheliyi ikna etmeye çalışıyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün akşam saatlerinden bu yana rehine krizi yaşanıyor.
Evinde bıçakla, iki çocuğunu rehin alan baba, polis ve jandarma ekiplerince saatlerdir ikna edilmeye çalışılıyor.
Rehine krizi dün Orhaniye Mahallesi'nde çıkan bir yangınla başladı. Öğle saatlerinde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
EVİ ATEŞE VERDİ
Yangın kısa sürede söndürülürken ekiplerce yapılan araştırmada Hüseyin G.’nin, yanında getirdiği yanıcı bir maddeyle evi yaktığı belirlendi.
Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, Hüseyin G.’nin Alibeyköy Mahallesi'ndeki evine gitti.
ÇOCUKLARI BIÇAKLA REHİN ALDI
Polis ve jandarma ekiplerini karşısında gören Hüseyin G, elindeki bıçakla iki çocuğunu rehin aldı.
Ekiplerce evin çevresinde güvenlik önlemi alınırken müzakere ekibi de bölgeye yönlendirildi.
Ekipler dün akşam saatlerinden bu yana iki çocuğunu rehin tutan Hüseyin G.’yi ikna etmeye çalışıyor.
İçeride iki çocuğun bulunması nedeniyle ekipler daha dikkatli davranıyor.
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