Bursa’da rehine krizi sürüyor: Müzakereci saatlerdir ikna etmeye çalışıyor

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün akşam saatlerinden bu yana rehine krizi yaşanıyor. Evinde bıçakla, iki çocuğunu rehin alan baba, polis ve jandarma ekiplerince saatlerdir ikna edilmeye çalışılıyor. Rehine krizi dün Orhaniye Mahallesi'nde çıkan bir yangınla başladı. Öğle saatlerinde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Şüphelinin Orhaniye Mahallesi'nde bir daireyi ateşe verdiği belirtiliyor

EVİ ATEŞE VERDİ



Yangın kısa sürede söndürülürken ekiplerce yapılan araştırmada Hüseyin G.’nin, yanında getirdiği yanıcı bir maddeyle evi yaktığı belirlendi.



Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, Hüseyin G.’nin Alibeyköy Mahallesi'ndeki evine gitti.

Ekiplerin ikna çabaları dün gece saatlerinden bu yana sürüyor

ÇOCUKLARI BIÇAKLA REHİN ALDI



Polis ve jandarma ekiplerini karşısında gören Hüseyin G, elindeki bıçakla iki çocuğunu rehin aldı.



Ekiplerce evin çevresinde güvenlik önlemi alınırken müzakere ekibi de bölgeye yönlendirildi.

Jandarma ekiplerinin yanı sıra olay yerinde sağlık ekipleri de bekleyişini sürdürüyor.

Ekipler dün akşam saatlerinden bu yana iki çocuğunu rehin tutan Hüseyin G.’yi ikna etmeye çalışıyor.



İçeride iki çocuğun bulunması nedeniyle ekipler daha dikkatli davranıyor.