Bursa’da restoranda yangın

Bursa’nın Kestel ilçesinde bir restoranda dün gece saatlerinde yangın çıktı. Restorandaki yangın, ekiplerin bir saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

Bursa’da restoranda yangın
Authnor Name
Refika Benel Hızarcı benel.hizarci@ntvpara.com

’da bir restoranda yangın çıktı.

, saat 23.00 sıralarında Kestel’e bağlı Derekızık Mahallesi’ndeki Ardiye Caddesi üzerindeki bir restoranda çıktı.

Restorandan alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa’da restoranda yangın - 1

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti.

, yaklaşık 1 saat süren müdahale sonucunda söndürüldü.

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