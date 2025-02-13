Bursa’da restoranda yangın
Bursa’nın Kestel ilçesinde bir restoranda dün gece saatlerinde yangın çıktı. Restorandaki yangın, ekiplerin bir saat süren müdahalesiyle söndürüldü.
Bursa’da bir restoranda yangın çıktı.
Yangın, saat 23.00 sıralarında Kestel’e bağlı Derekızık Mahallesi’ndeki Ardiye Caddesi üzerindeki bir restoranda çıktı.
Restorandan alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti.
Yangın, yaklaşık 1 saat süren müdahale sonucunda söndürüldü.
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