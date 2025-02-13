Bursa’da restoranda yangın

Bursa’da bir restoranda yangın çıktı.



Yangın, saat 23.00 sıralarında Kestel’e bağlı Derekızık Mahallesi’ndeki Ardiye Caddesi üzerindeki bir restoranda çıktı.



Restorandan alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.