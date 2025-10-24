Bursa'da rottweiler saldırısı: Arkadaşının köpeği burnunu parçaladı

Estetisyen Huriye Abikebahşi (51), Ekim 2023'te Bursa'nın Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde otururken arkadaşına ait rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğradı.



Kolları ve yüzünden yaralanan Abikebahşi, uzun süre tedavi gördü ancak burnunda ve yüzünde doku kaybı oluştu.



Köpek sahibinden şikayetçi olup dava açan kadın, hayvan sahiplerinin bilinçlenmesi için sanığın cezalandırılmasını istiyor.



Yaşadıkları nedeniyle adeta hayata küsen Abikebahşi, aldığı psikolojik destekle yaşamını sürdürüyor.



Huriye Abikebahşi, olay günü bahçede otururken köpeğin birden saldırdığını, yüzünden ve kolundan yaralandığını söyledi.

"8 AY PİPETLE BESLENDİM"



Bu süreçte pek çok zorluk çektiğini belirten Abikebahşi, şöyle konuştu:



"Ben okul sahibi, öğrenci yetiştiren bir kadınım. Okulumu kapatmak zorunda kaldım, 8 ay pipetle beslendim. Halen yüzümde kalıcı hasarım var. Kalıcı hasar raporlarım var. Tıbbi, adli raporlarım var ve bir estetisyen olarak psikolojim altüst oldu. Ben psikolojik tedavi görüyorum, sosyal fobi yaşıyorum. Çektiğim acı cabası. Burada maddi ve manevi acı var."

"İŞİMİ, KAZANCIMI, SOSYAL YERİMİ KAYBETTİM"

Abikebahşi, çok iri olan köpeğin ağızlıksız ve uzun zincirle dışarı çıkarılmasına tepki göstererek, şunları kaydetti:



"Ben işimi, kazancımı, sosyal yerimi kaybettim ve halen elime bir şey geçmiş değil. Mesleki olarak, estetisyen olarak da ben her aynaya baktığımda bu duyguyla yaşıyorum. Bir kelebek bile görmek istemiyorum artık. Bunu insanlara yaşatmaya hakları yok. Ben bir bedel ödedim. Bunun bedeline artık devlet karar versin ve kamu da buna artık bir çözüm bulsun. Hayvanlarına sahip çıkabiliyorlarsa baksınlar. Çıkamıyorlarsa bir kedi bile sahiplenmesinler lütfen."



Olayın saniyeler içerisinde gerçekleştiğini, hayvanın dişlerini yüzünde hissettiğini anlatan Abikebahşi, "Sonrasında hemen ambulansla hastaneye götürüldüm. Harika doktorlarla karşılaştım ve o benim şansımdı. Ondan sonra da benim sürecim başladı. Kuduz, tetenoz, enfeksiyon aşısıyla devam ettik. Acısı korkunç bir acı. Asla küçümsenecek bir acı değil. Sadece ölmediğim için şükrediyorum. Bir aileye bakıyorum ve kazancım da yok oldu. Her şeyim bitti. Tek şükrettiğim şey yaşayabilmek." ifadesini kullandı.



Yüzünde kalıcı hasar olduğunu ve pek çok tedavi gördüğünü dile getiren Abikebahşi, köpek sahibinin cezalandırılmasını istediğini sözlerine ekledi.



"SANIĞIN GEREKLİ CEZAYI ALACAĞINA İNANIYORUZ"



Abikebahşi'nin avukatı Kemal Ündeğerli ise olayla ilgili yargılamanın asliye ceza mahkemesinde devam ettiğini dile getirdi.



Sanıkla ilgili cezai ve hukuki yaptırımın söz konusu olduğunu belirten Ündeğerli, köpek sahibinin, hayvanını üçüncü kişilere tehlike yaratacak şekilde serbest bırakmaması gerektiğine dikkati çekti.



Ündeğerli, somut tehlike suçuna değinerek, "Dolayısıyla burada bir zararın olması önemli değil. Önemli olan bir tehlikenin meydana gelmiş olması ki sonuçta müvekkilimizle ilgili bir zarar zaten ortaya çıkmıştır. Bu nedenle yargılamanın bu aşamasında bu somut tehlike suçunun varlığı zaten ortada." dedi.



Köpek sahibinin "taksirle yaralama" suçundan yargılandığını, müştekide meydana gelen doku ve uzuv kaybının da cezada artıcı neden olduğunu ifade eden Ündeğerli, ayrıca hayvanın verdiği zarardan dolayı tazminat yükümlülüğünün de ortaya çıktığını vurguladı.



Ündeğerli, müvekkiline saldıran köpeğin rottweiler cinsi olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Yani bu yasak ırk olmasa da 'vahşi ırk' anlamına gelen bir bekçi köpeği. Bunun daima toplum içerisinde mutlaka ağızlıklı ve kısa bir tasmayla dolaştırılması lazım ancak bizim olayımızda zarara sebep olan kişi hayvanı ağızlıksız ve aynı zamanda 5-6 metrelik bir zincirle bağlamış durumda. Dolayısıyla bu şekilde bir tehlike söz konusu olduğu için de müvekkilimiz maalesef bu duruma geldi. Biz hukuki ve cezai açıdan gerekeni yapıyoruz. Sanığın gerekli cezalara çarptırılacağına inanıyoruz."

