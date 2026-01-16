Bursa'da sahte alkol operasyonu: 1000 litre etil alkol ele geçirildi
16.01.2026 14:23
İHA
Bursa'da sahte alkol üretimi yaptıkları gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin depo ve araçlarında yapılan aramalarda 1000 litre etil alkol bulundu.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol üretimiyle halk sağlığını tehdit eden durumlara yönelik çalışmalar başlattı.
Nilüfer'de yapılan operasyonda S.R.Ç. adlı şüpheliye ait depoda ve M.Y. adlı şüpheliye ait araçta yapılan aramalarda sahte alkol üretmek amacıyla kullanılan 1000 litre etil alkol ele geçirildi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınarak Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli makamlara sevk edildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, "Haksız kazanç elde etmek amacıyla halk sağlığına karşı tehdit oluşturabilecek kişi ve organizasyonlara yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir" şeklinde açıklama yapıldı.