Bursa'da sahte içki operasyonu: 2 tutuklama

Bursa'da polis ekipleri, il genelinde sahte içki üretimi ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.



Ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları aramalarda, 37 şişe kaçak içki, 1999 litre etil alkol, 604 alkollü içki kiti, 180 sahte TAPDK bandrolü, 190 sahte yabancı marka bandrolü, 180 boş içki şişesi, 105 kullanılmış şişe kapağı, 486 şişe etiketi, 435 kapak kapüşonu ve 2 alkolmetre cihazı ele geçirdi.



Operasyonda, sahte içki üretip sattıkları öne sürülen şüpheliler U.K. ve N.A. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.



NTV’yi sosyal medyadan takip edin