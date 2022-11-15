Bursa'da sahte içkiden can kaybı 3'e yükseldi

Bursa'da sahte içkiden zehirlenip hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e, hastanede tedavi görenlerin sayısı ise 11'e yükseldi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da sahte içkiden can kaybı 3'e yükseldi

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'da sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Yıldırım ilçesinde, iki mahallede içki içtikten sonra fenalaşanlar oldu.

Sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılanlardan 3'ü yaşamını yitirdi.

11 kişinin tedavileri ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çekirge Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.

Bu kişilerden 4'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis, sahte içkilerin İzmir'de imal edildiğini, oradan Bursa'ya gönderildiğini belirledi.

Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

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