Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesi 11. Cami Sokak'taki parka gelen 6 yaşındaki Esila Çalışkan'ın, bindiği salıncakta bacakları sıkıştı.
Çalışkan, çevredekilerin müdahalesine rağmen sıkıştığı yerden çıkarılamadı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, salıncağın plastik kısmını keserek çocuğu kurtardı.
Çalışkan, ablasının kendisini sallamak için salıncağa bindirdiğini ancak bacaklarının sıkıştığını söyledi.
Bursa'da salıncakta sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Anadolu AjansıTürkiye
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde salıncakta sıkışan 6 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesi 11. Cami Sokak'taki parka gelen 6 yaşındaki Esila Çalışkan'ın, bindiği salıncakta bacakları sıkıştı.